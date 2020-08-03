Польша оштрафовала «Газпром» на 57 миллионов долларов за отказ сотрудничать в антимонопольном расследовании

Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей UOKiK наложило на «Газпром» штраф в 213 миллионов злотых (около 57 миллионов долларов), сообщает Reuters.

Российская компания оштрафована за отказ от сотрудничества в антимонопольном расследовании, связанном с газпроводом «Северный поток — 2».

Польский регулятор считает, что газопровод «Северный поток — 2», предназначенный для экспорта российского газа, укрепит и так доминирующее положение «Газпрома» на европейском рынке, что угрожает энергетической безопасности ЕС.

Расследование в отношении «Северного потока — 2» ведется в Польше уже несколько лет. В 2019 году UOKiK оштрафовал одного из участников проекта — компанию Engie — на 40 миллионов евро также за отказ предоставить документы и другую необходимую для расследования информацию.

Против строительства «Северного потока — 2» выступают США, на участников проекта распространяются американские санкции. ЕС введенные США санкции осудил.