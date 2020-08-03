Личные данные миллиона московских автомобилистов выставили на продажу в сети

Архив с базой данных автомобилистов Москвы и Подмосковья выставлен на продажу на одном из интернет-форумов, обнаружил «Коммерсант».

По данным издания, в базе содержатся файлы Excel примерно на один миллион строк с личными данными водителей, актуальными на конец 2019 года. Среди них: дата регистрации автомобиля, государственный регистрационный знак, марка, модель, год выпуска, фамилия, имя и отчество владельца, его телефон и дата рождения, регион регистрации, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС.

Продавец базы установил на нее начальную цену в размере 1,5 тысячи долларов.

По мнению основателя компании DeviceLock Ашота Оганесяна, владельцем базы может оказаться инсайдер из крупной страховой компании. «Судя по сочетанию данных автомобиля, владельца и его мобильного телефона, база создавалась для продаж страховых полисов», — заявил он газете.

В мае «Ведомости» сообщали о выставленной на продажу в даркнете базе данных российских автовладельцев, в которой насчитывалось 129 миллионов лидов из реестра ГИБДД.