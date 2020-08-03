Художник Покрас Лампас рассказал о послании, зашифрованном в «Супрематическом кресте» в Екатеринбурге. Оно направлено против цензуры

Художник Покрас Лампас рассказал, что в его работе «Супрематический крест» в Екатеринбурге была зашифрована фраза «Товарищ, помни: цензура не должна влиять на искусство».

Покрас Лампас посетовал, что изображения креста весь год с момента его создания были широко доступны в соцсетях и СМИ, но «зрителям и критикам было лень декодировать текст».

В марте шрифтовой дизайнер Юрий Остроменцкий расшифровал текст надписи в программе «Просто о сложном», выходящей в «Яндекс.Эфире». В ней участвовал сам Покрас Лампас, но тогда он не подтвердил и не опроверг догадку дизайнера.

Покрас Лампас сделал «Супрематический крест» в июле 2019 года. Вскоре по ошибке коммунальные работники закатали объект в асфальт, а когда власти согласовали с художником восстановление объекта, против него выступили православные активисты — им не понравилось, что люди будут ходить по кресту. В октябре Покрас Лампас изменил объект так, чтобы он не оскорблял верующих.