Компания Google представила смартфон Pixel 4A — бюджетную версию флагманского Pixel 4, вышедшего в 2019 году.

У устройства будет 5,81-дюймовый экран и процессор Snapdragon 730G. Объем оперативной памяти составляет 6 гигабайт, встроенной — 128 гигабайт.

Pixel 4a появится в продаже 20 августа по цене в 349 долларов (около 26 тысяч рублей). В России его официально продавать не будут.

В Google также заявили, что осенью 2020 года выпустят новый флагман Pixel 5, а также Pixel 4A с поддержкой 5G. Подробностей о новых смартфонах компания пока не сообщила.