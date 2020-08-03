Футболистов в Англии будут удалять за кашель на соперников

Федерация футбола Англии разработала изменения в правила из-за пандемии коронавируса — теперь игрокам будет запрещено намеренно кашлять на соперников или на судей.

Намеренный кашель отныне будет наказываться так же, как нецензурная брань на поле или неспортивное поведение. Наказанием, по усмотрению арбитра, может быть красная или желтая карточка.

В федерации подчеркнули, что нарушением будет именно намеренный кашель в сторону соперника; просто кашляющих футболистов наказывать не будут.

Изменения вступают в силу незамедлительно и будут действовать на соревнованиях в Англии всех уровней, в том числе в Премьер-лиге.

Новый футбольный сезон в Премьер-лиге стартует 12 сентября.