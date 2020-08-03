Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну. Его подозревают в сокрытии счетов за рубежом

Бывший король Испании Хуан Карлос I, оказавшийся в центре финансового скандала, покинет страну. Об этом решении он уведомил действующего монарха, своего сына Филиппа VI.

Представители Хуана Карлоса I сообщили, что он в любом случае будет доступен для любых процедур, которые будет проводить прокуратура Испании. Правительство страны сообщило, что с уважением относится к решению монарха.

По данным El Mundo, Хуан Карлос I уже находится за пределами Испании.

В Швейцарии и Испании несколько месяцев ведутся расследования, связанные с зарубежными счетами, которые предположительно контролируются Хуаном Карлосом I и оформлены на подставных лиц. Обвинение предполагает, что на них могли аккумулироваться деньги, полученные коррупционным путем.

По конституции страны король обладает неприкосновенностью и не может быть привлечен к уголовной ответственности. Однако Хуана Карлоса могут судить за его действия, совершенные после отречения от престола.

В марте сын Хуана Карлоса, действующий король Филипп IV на фоне антикоррупционного расследования отказался от наследства своего отца.

Хуан Карлос I руководил страной с 1975 по 2014 год.