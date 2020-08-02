Верховный суд отказался рассматривать иск о нарушении прав детей старше 16 лет, которым не достались «коронавирусные» выплаты

Верховный суд РФ отказался рассматривать коллективный иск родителей к Владимиру Путину , на которых не распространяются выплаты, назначенные президентом РФ из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на информацию в картотеке суда. Причина отклонения иска пока неизвестна.

Иск подавал штаб муниципального депутата Юлии Галяминой. Адвокат Михаил Игнатьев, представляющий интересы истцов, пообещал обжаловать решение суда.

В России с конца марта по 11 мая был объявлен период так называемых нерабочих дней. Работу могли продолжить лишь предприятия, производящие и продающие товары первой необходимости из утвержденного правительством списка.

В мае, объявляя об окончании нерабочих дней, Путин пообещал единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. В июне президент РФ сообщил о второй детской выплате на ту же сумму.

На две выплаты на детей правительством РФ было потрачено 548 миллиардов рублей