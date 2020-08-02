Семья из четырех человек погибла на турбазе в Алтайском крае из-за отравления угарным газом. Директор турбазы задержан

По предварительной версии, семья из четырех человек умерла на турбазе в Алтайском крае от отравления угарным газом, сообщило региональное следственное управление СК.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. В рамках этого дела задержан директор турбазы «Глобус».

По данным Life, ссылающегося на источник в правоохранительных органах, на турбазе в ночь на 27 июля отключилось электричество и в подсобном помещении, над которым жила семья из четырех человек, поставили дизель-генераторы. Их выхлопы, по предварительным данным, и могли стать причиной отравления.

На турбазе погибли начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосиф Кременских, его жена и двое детей 16 и 10 лет. Их тела были обнаружены в номере спустя несколько дней после гибели. Первое уголовное дело было заведено по статье УК «Убийство двух и более лиц».