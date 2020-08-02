Члены ОНК сообщили, что Сергей Фургал в СИЗО не получил ни одного письма или телеграммы, а Ивана Сафронова вернули из карантина

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович и Ева Меркачева посетили СИЗО «Лефортово» бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и журналиста Ивана Сафронова.

Фургал, написала Литвинович в фейсбуке, рассказал им, что не получил ни одного письма или телеграммы. В том числе, уточняет она, ему не передали правительственную телеграмму, отправленную одним из членов Совета Федерации

Фургал, пишет Литвинович, сообщил, что труднее всего переносит изоляцию и отсутствие информации, «волнуется за экономику» и радуется, что северный завоз удалось выполнить почти полностью.

Иван Сафронов, по словам Литвинович, письма получает. Журналиста, у которого подозревали коронавирус, три дня назад вернули из карантинного блока в обычную камеру, где он сидит с иностранным гражданином, подозреваемым в экстремизме и терроризме.

Литвинович отметила, что соседом Сафронова по камере может оказаться «очень конфликтный человек», но пока «отношения у них ровные».

В Хабаровске уже 23 дня проходят акции в поддержку Сергея Фургала, обвиненного в причастности к покушениям и убийствам бизнесменов 15 лет назад. Участники акций, в числе прочего, заявляют, что не верят в виновность Фургала, и требуют проводить суд над бывшим губернатором в Хабаровском крае, а не в Москве.

Иван Сафронов, который последние несколько месяцев работал советником главы «Роскосмоса», был 7 июля задержан по обвинению в госизмене. По словам адвокатов Сафронова, следователи до окончания расследования отказываются раскрыть суть обвинений, ссылаясь на секретность дела. 27 июля Сафронова изолировали из-за подозрений на коронавирус, но оба теста показали отрицательный результат. В поддержку Сафронова в Москве и других городах прошли несколько серий одиночных пикетов.

И Фургал, и Сафронов свою вину не признают.