В России завершились клинические испытания вакцины от ковида. Массовую вакцинацию планируется начать в октябре

Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Центром имени Гамалеи, завершены. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр пояснил, что сейчас готовится пакет документов для регистрации вакцины, после чего начнется ее ограниченное применение на людях из групп риска, в частности, на врачах и учителях. К более массовой вакцинации власти рассчитывают перейти в октябре.