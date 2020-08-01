Суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, осужденному за теракт на Бостонском марафоне
Апелляционный суд Первого округа США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, вынесенный ему за теракт на Бостонском марафоне.
Коллегия судей сочла, что в ходе процесса над Царнаевым мог быть частично нарушен принцип беспристрастного отбора присяжных, в связи с чем по нескольким пунктам обвинения приговор был отменен и направлен на новое рассмотрение.
При этом в решении апелляционного суда подчеркивается, что в целом сам вердикт о виновности Царнаева остается в силе — если новая коллегия присяжных не приговорит его к смертной казни, он будет отбывать в тюрьме пожизненный срок.
В результате взрыва, произошедшего на ежегодном марафоне в Бостоне в апреле 2013 года, погибли три человека, 282 получили ранения. Как установил суд, Царнаев, которому тогда было 20 лет, совершил теракт вместе со своим старшим братом Тамерланом — тот погиб, скрываясь от полицейской погони.
Царнаев был приговорен к смертной казни в 2015 году. На тот момент казни на федеральном уровне не проводились с 2003 года. В 2019 году проведение таких казней возобновилось; приговоры в отношении первых трех преступников после перерыва были приведены в исполнение в июле 2020 года.