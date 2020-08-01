Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом Палаты лордов Великобритании

Бизнесмен российского происхождения Евгений Лебедев станет пэром и войдет в состав Палаты лордов британского парламента. Соответствующее распоряжение подписала королева Елизавета II.

Пожаловать титул пэра Лебедеву рекомендовал премьер-министр Борис Джонсон — они дружат уже много лет. Вместе с Лебедевым титул был присвоен еще 17 людям, большинство из которых — политики, бизнесмены и бывшие члены правительства.

Помимо Лебедева, по рекомендации Джонсона пэрами станут еще 35 человек. Среди них — младший брат премьер-министра Джо Джонсон и супруг Терезы Мэй Филип, а также ряд известных бизнесменов и политиков.

Лебедев — сын бывшего сотрудника Службы внешней разведки Александра Лебедева, который после выхода в отставку занялся бизнесом и переехал в Лондон. Евгений Лебедев провел в Великобритании большую часть жизни, он гражданин этой страны с 2010 года.

Евгений Лебедев владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, которая выпускает газеты The Independent и Evening Standard.