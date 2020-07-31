Умер режиссер «Полуночного экспресса» и «Эвиты» Алан Паркер
Источник: Meduza
В Великобритании умер режиссер Алан Паркер. Ему было 76 лет.
Причины смерти режиссера не уточняются. Известно, что в последние несколько лет он боролся с тяжелым заболеванием.
Наиболее известные фильмы Алана Паркера — «Полуночный экспресс», «Эвита», «Птаха», «Жизнь Дэвида Гейла», «Стена» на музыку Pink Floyd.
За «Птаху» в 1985 году Паркер получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Он трижды был номинирован на «Золотой глобус», два раза — на «Оскар».
Паркер был председателем Британской режиссерской гильдии и основателем британского Комитета по делам кино.