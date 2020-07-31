Путин заявил о замалчивании экологических проблем в городе Усолье-Сибирское. И распорядился направить туда войска химической защиты

Президент России Владимир Путин заявил, что в городе в Иркутской области долгое время не решали экологические проблемы, возникшие из-за химического предприятия , закрытого в 2010 году.

«Объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии, — заявил Путин на совещании по ситуации в городе. — По-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда. Более того, проблему, вместо того чтобы решать по существу, фактически замалчивали».

Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на совещании, что все объекты предприятия «Усольехимпром», в том числе почва и подземные воды, «пропитаны опасными химическими веществами». С февраля доступ на территорию предприятия ограничен.

В ходе совещания Путин потребовал, чтобы Росгвардия взяла территорию предприятия под охрану. Он также предложил привлечь войска химической защиты для обезвреживания опасных объектов. Президент своим распоряжением также поручил МЧС обеспечить мониторинг ситуации в Усолье-Сибирском.

После совещания у президента глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку из-за нарушения хранения опасных отходов в городе. В СК сообщили, что в Усолье-Сибирском произошла разгерметизация одной из цистерн с химическим веществом, что привело к загрязнению окружающей среды (когда это случилось, не уточняется). Бастрыкин поручил найти причастных к происшествию.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила в июле 2019 года, что в Усолье-Сибирском необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», пока не получился «экологический Чернобыль». Она назвала заброшенное предприятие «территорией экологической катастрофы», где скопилось большое количество остатков, содержащих ртуть. «Новая газета» пишет, что, по оценкам экспертов, на заводе осталось около 117 тонн ртути.