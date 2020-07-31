Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о завершении и вводе в эксплуатацию глобальной навигационной системы третьего поколения Beidou-3 (BDS). Церемония запуска системы прошла 31 июля в Пекине, сообщает китайский телеканал CGTN.

Последний спутник навигационной системы был запущен 23 июня с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Он стал 30-м спутником Beidou-3 и 55-м в семействе спутников Beidou. Всего на орбите работают 35 космических аппаратов, входящих в систему (остальные уже вывели из эксплуатации).

Проект Beidou был запущен в 1994 году. Первые спутники навигационной системы вышли на орбиту в 2000 году, начав работать в Китае. В 2012 году система заработала в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Beidou-3 позиционируют как конкурента российской системы ГЛОНАСС, американской GPS и европейской Galileo.