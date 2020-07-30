В Петербурге найдено расчлененное тело участника Versus Battle Энди Картрайта. Вдова рэпера заявила, что он умер от передозировки

В Санкт-Петербурге обнаружено расчлененное тело участника Versus Battle Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко). Вдова рэпера утверждает, что он умер от передозировки, а она решила спрятать его тело. В полицию о случившемся заявил адвокат вдовы Энди Картрайта спустя четыре дня после смерти музыканта.

В квартире на Невском проспекте, где жил рэпер, полиция обнаружила несколько пакетов с останками. Вдова Энди Картрайта задержана, но обвинение ей на момент написания новости предъявлено не было.

Как пишет «Фонтанка», свой поступок она объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки и поэтому решила, что он «просто исчезнет».