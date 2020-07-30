С мыса Канаверал запустили новый марсоход. Он займется поисками следов жизни в прошлом Марса

NASA запустило новый марсоход «Персеверанс» (Perseverance — «настойчивость»). Ракета-носитель Atlas V с аппаратом на борту стартовала с площадки на мысе Канаверал. Запуск транслировали на сайте NASA.

Watch NASAʼs Perseverance Rover Launch to Mars! NASA

По плану миссии ровер должен сесть на поверхность Марса 18 февраля 2021 года. Общие расходы на миссию (создание аппарата и запуск) оцениваются в 2,1-2,7 миллиарда долларов.

«Персеверанс» будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. Он соберет образцы грунта (их заберет другой аппарат, который сядет рядом с «Персеверанс» в 2028 году), а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме того, ровер доставит на Марс образцы материалов, из которых предполагается делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и, в дальнейшем, Марса. Инженеры проверят, как на образцы повлияет марсианская среда.

Впервые в истории исследований Марса на планету доставят экспериментальный вертолетный дрон. До сих пор в рамках марсианских миссий не использовались аппараты, способные летать в атмосфере. С помощью дрона планируется отработать технологию таких полетов.