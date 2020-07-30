Российские разработчики за несколько часов собрали на Kickstarter более 500 тысяч долларов на выпуск «тамагочи для хакеров»

Команда разработчиков портативного мультиинструмента Flipper Zero, позволяющего управлять несколькими электронными устройствами, в первый день размещения на Kickstarter собрала более 500 тысяч долларов.

Автор проекта, основатель сообщества для техноэнтузиастов Neuron Hackspace Павел Жовнер рассказал в твиттере, что первые 60 тысяч долларов, необходимые для запуска производства, удалось собрать за восемь минут.

Основатель проекта Flipper Zero называет устройство «тамагочи для хакеров». Прибор умеет управлять телевизорами, открывать домофоны, гаражные ворота, шлагбаумы, клонировать бесконтактные карты и запоминать сотни пультов дистанционного управления. Кроме того, Flipper Zero — это виртуальный домашний питомец — «кибер-дельфин», который растет, когда пользователь взаимодействует с цифровыми устройствами в реальном мире.

Flipper Zero — Tamagochi for Hackers Pavel Zhovner

Поскольку разработчики собрали более 300 тысяч долларов, в Flipper Zero появится модуль Bluetooth. Если они соберут 700 тысяч, то в нем будет модуль NFC, необходимый для обмена данными между устройствами, находящимися на близком расстоянии.

Flipper стоит 169 долларов. Для Kickstarter разработчики сделали ограниченное число предложений по 99, 119 и 129 долларов. На момент написания заметки устройства за 99 долларов уже закончились.

Поставки Flipper запланированы на февраль 2021 года.