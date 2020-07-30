Евросоюз ввел санкции против четверых хакеров ГРУ России за кибератаки

Совет Евросоюза ввел санкции в отношении четверых граждан России, подозреваемых в причастности к кибератакам против ЕС, сообщается в официальном журнале Евросоюза.

Под санкции попали сотрудники Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников, которых ранее подозревали в операциях в Нидерландах, США, Бразилии, Швейцарии и Малайзии.

Также Евросоюз наложил санкции на структуру ГРУ — Главный центр специальных технологий Главного управления Генштаба Вооруженных сил России.

Кроме того, из-за кибератак ЕС ввел санкции в отношении двоих граждан Китая, а также одной организации из КНР и одной из КНДР.

Люди и организации, на которые наложили санкции, по данным ЕС, причастны к атаке против Организации по запрещению химического оружия, атакам , и .

Четверо россиян Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников в апреле 2018 года были высланы из Нидерландов. Их заподозрили в попытке атаковать информационную инфраструктуру Организации по запрещению химического оружия. Серебрякова и Моренца среди прочего также подозревали во взломе Всемирного антидопингового агентства в марте 2017 года.