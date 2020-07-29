В Москве депутату (опять!) предложили подписать акт приема капремонта со стоимостью работ, написанной исчезающими чернилами

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн рассказала в твиттере, что ей предложили подписать акт приема капитального ремонта в одном из домов в ЦАО, где стоимость работ написали исчезающими чернилами.

Штейн обнаружила фальсификацию, когда поднесла к графе со стоимостью работ зажигалку, — после этого надпись «1 774 921,01» исчезла.

Как сообщает «МБХ медиа», Люся Штейн и ее коллега, депутат Елена Майорова намерены обратиться в прокуратуру или Фонд капитального ремонта из-за случившегося.

Это второй подобный случай в Москве, произошедший в этом месяце. 9 июля о попытке подделать акт приема работ по ремонту лифтов сообщила муниципальный депутат района Черемушки Елена Селькова. Она отмечала, что ранее «уже бывали такие прецеденты по Москве».