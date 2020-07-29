Сын главы «Руси сидящей» Ольги Романовой подал на нее в суд, обвинив в махинациях с его квартирой

Дмитрий Романов, сын руководителя фонда помощи заключенным «Русь сидящая» Ольги Романовой, обвинил ее в том, что она без его ведома продала его квартиру в Москве.

Романов подал судебный иск против своей матери, а также против своей сестры Анны Ивановой, которой в итоге досталась квартира. Заявления поданы по статьям о мошенничестве с недвижимостью и хищении имущества.

По словам истца, он по просьбе Романовой оформил на нее генеральную доверенность, когда четыре года назад уезжал жить за границу. Спустя три года, когда он приехал в Россию, выяснилось, что квартира принадлежит Ивановой. Романов утверждает, что его мать продала квартиру его сестре за один миллион рублей. Кроме того, по словам Романова, за полтора миллиона была продана его доля в другой квартире, принадлежащей семье.

Романов написал в фейсбуке, что первое заседание суда по его гражданскому иску состоится 30 июля. Он также рассказал, что обратился в полицию с заявлением о мошенничестве и хищении.

Обновление. Ольга Романова в комментариях под постом ее сына написала: «Это семейное дело. Мы с Димой не общаемся довольно давно. Я подарила ему свою квартиру в 2008 году. Свою, которая сама купила в 2002-м. Когда он сильно меня послал, я отдала эту квартиру своей дочери, его сестре. Все. Дима никогда не получал наследства и никогда сам ничего не покупал. Я ему все отдала. Будучи жестко посланной, забрала назад. Вот и вся история. Не лезьте в семейное дело». Затем Ольга Романова ограничила доступ к своему фейсбуку или удалила аккаунт.