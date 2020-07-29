«Россия будет первой». Глава РФПИ сравнил создание вакцины от коронавируса с запуском первого спутника Земли

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью CNN сравнил разработку вакцины против COVID-19 с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.

«Это как момент запуска спутника. Американцы были удивлены, когда услышали сигнал спутника. То же самое и с этой вакциной. Россия будет в этом первой», — сказал Дмитриев.

При этом он добавил, что российские ученые сосредоточены «не на том, чтобы быть первыми, а на том, чтобы защитить людей».

Неназванные российские официальные лица сообщили CNN, что работают над тем, чтобы российская вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи, была одобрена 10 августа или раньше. Первой прививку получат медицинские работники.

РФПИ инвестировал в разработку и производство вакцины Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Помимо центра Гамалеи, вакцину от коронавируса в Росссии разрабатывают еще несколько учреждений: научный центр «Вектор» рядом с Новосибирском и петербургский Институт вакцин и сывороток ФМБА.

Планируется, что именно центр Гамалеи первым зарегистрирует свою вакцину. Минздрав РФ предполагал, что вакцинация людей из группы риска (например, медиков) начнется в августе. По неофициальным данным, массовая вакцинация населения стартует в начале 2021 года.