Жительница Новосибирской области получила год условно за избиение полицейского пакетом с копченой рыбой

Жительница Новосибирской области Юлия Костюкова получила условный срок по делу о применении насилия к полицейскому в городе Барабинск. Об этом сообщила областная прокуратура.

Уголовное дело против Костюковой было возбуждено в апреле 2019 года. Как сообщал СК, женщина незаконно торговала копченой рыбой на перроне железнодорожного вокзала Барабинска. Полицейский попросил ее уйти, но она отказалась и «умышленно нанесла ему множество ударов пакетом с копченой рыбой, чем причинила физическую боль и телесные повреждения».

Костюкова утверждала, что полицейский первым начал ее оскорблять и применил к ней физическую силу, в том числе ударил кулаком по лицу. Костюкова, по ее словам, начала бить его в ответ, но не пакетом с рыбой, а шапкой.

Барабинский районный суд признал Костюкову виновной в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Ей назначили год лишения свободы условно. Костюкова обжаловала этот приговор в Новосибирском областном суде, но вышестоящий суд не встал на ее сторону. Приговор вступил в законную силу.

На вокзале Барабинска регулярно продают рыбу с рук. У женщин, которые этим занимаются, часто случаются конфликты с полицией.