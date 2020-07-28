В Ингушетии убили сотрудника Росгвардии

Сотрудник Росгвардии погиб в Ингушетии в результате вооруженного нападения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Преступники обстреляли автомобиль сотрудника в селе Яндаре под Назранью, уточняет источник «Интерфакса». Трое нападавших вышли из леса и напали на старшего лейтенанта Микаила Алиева, когда он сидел в машине с молодой женщиной, добавляет Mash. Телеграм-канал «112», в свою очередь, сообщил, что на сотрудника Росгвардии напали, когда он стоял с девушкой в поле у дороги.

После нападения, как пишет «Интерфакс», раненый проехал на машине десять метров, после чего умер. Девушка, бывшая с ним, не пострадала, она дает показания. Полиция ищет нападавших.

В пресс-службе Росгвардии в Ингушетии сообщили «Интерфаксу», что недалеко от автодороги «Кавказ» в Сунженском районе найден мертвым сотрудник вневедомственной охраны. Другие подробности в ведомстве не привели