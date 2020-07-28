В Египте пять девушек-блогеров получили по два года тюрьмы за «пропаганду аморальности» в видероликах

Пять девушек-блогеров в Египте приговорили к двум годам лишения свободы каждую из-за видеороликов в соцсетях. Об этом сообщает Reuters.

Суд признал их виновными в «пропаганде аморальности» и торговле людьми, уточняет агентство. Каждая из осужденных должна будет также заплатить штраф 300 тысяч египетских фунтов (18,7 тысячи долларов США).

Так, 20-летнюю студентку Ханин Хоссам суд счел виновной в том, что она «поощряла девушек знакомиться с мужчинами через видеоприложение» и получала за это деньги.

Маваду Аль-Адхам осудили за публикацию «непристойных видео и фотографий» в тиктоке и инстаграме (ее аккаунты в обеих соцсетях на момент публикации новости были удалены).

Еще трех девушек, чьи имена не называются, признали виновными в том, что они помогали Хоссам и Аль-Адхам вести аккаунты.

Защита намерена обжаловать приговор.

Как добавляет The Guardian, в июне в Египте к трем годам тюрьмы приговорили танцовщицу, суд признал ее виновной в «подстрекательстве к разврату» после того, как она выложила в тиктоке видео с танцем живота.

Египет, как отмечает издание, несколько лет назад ввел «строгий контроль за интернетом», приняв законы, которые в том числе разрешают мониторинг личных аккаунтов с более чем пятью тысячами подписчиков.