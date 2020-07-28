В Бурятии пропал Ан-2, на борту которого находились шесть человек. Его пока не нашли, но обнаружили разбившийся год назад самолет

В Бурятии 19 июля пропал Ан-2 авиакомпании «Феникс», на борту которого находились шесть человек. Поиски самолета ведутся как с воздуха, так и на земле, обследовано уже 12 тысяч квадратных километров.

Утром 28 июля появились сообщения, что Ан-2 обнаружен на территории Иркутской области. Однако выяснилось, что найдены обломки другого самолета. «Это самолет той же авиакомпании „Феникс“, совершивший », — сообщил источник «Интерфакса».

Представители Сибирского авиационного поисково-спасательного отряда подтвердили РИА Новости, что обнаружено «старое разрушенное судно», не став уточнять другие подробности.

Ан-2, пропавший неделю назад, должен был облететь Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от шелкопряда. Все находившиеся на его борту были пилотами аналогичных самолетов.