Правительство предложило засекретить госзакупки «Роскосмоса»

Правительство России предложило, чтобы госкорпорация «Роскосмос» определяла исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом. Об этом говорится в проекте постановления правительства.

Кабмин решил засекретить часть закупок «Роскосмоса», поскольку иностранные государства анализируют открытую информацию из контрактов госкорпорации и ее предприятий, сказано в пояснительной записке к проекту постановления.

Предлагается засекретить закупки «Роскосмоса» на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, на создание космических материалов и космических технологий, а также на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, использование и утилизацию космической техники.

Ожидается, что постановление будет действовать до 1 июля 2021 года.

Ранее Минфин России предложил обеспечить конфиденциальность информации о закупках ФСО, Росгвардии и «Роскосмоса» и осуществлять их в закрытой электронной форме по аналогии с закупками Минобороны.