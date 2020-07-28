Поклонники Анастасии Ивлеевой оставили 500 тысяч комментариев в инстаграме, чтобы добиться ее возвращения в программу «Орел и решка»

Поклонники блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой оставили больше 500 тысяч комментариев под постом в инстаграме, чтобы добиться ее возвращения в программу о путешествиях «Орел и решка». Об этом рассказала сама Ивлеева.

По словам блогера, отвечая недавно на вопрос подписчика в сториз, она в шутку сказала, что вернется в «Орла и решку», если пост о ней в инстаграме телеканала «Пятница!» (он показывает программу) соберет 500 тысяч комментариев с хэштегом #настюшкуврешку.

Пост, о котором говорила Ивлеева, появился в инстаграме «Пятницы!» 27 июля. Он набрал уже 632 тысячи комментариев с хэштегом #настюшкуврешку. Когда число комментариев превысило 500 тысяч, в инстаграме «Пятницы» был опубликован пост со словами «Вот это мы попали, ребята!» и кадрами из «Орла и решки» с участием Ивлеевой.

Сама блогер поблагодарила поклонников за поддержку и заявила, что теперь остается ждать реакции руководства канала и самого шоу.

Анастасия Ивлеева была ведущей нескольких сезонов «Орла и решки» на протяжении 2017-2020 годов.