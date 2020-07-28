На Кубани аниматор под видом сотрудника ДПС открыл стрельбу на вечеринке. Полиция возбудила дело

Полиция возбудила уголовное дело из-за постановочного видео со стрельбой, снятого на базе отдыха в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в краевом управлении МВД.

27 июля краснодарские СМИ сообщили, что в соцсетях появилось видео нападения на полицейских. В ролике двое мужчин в форме сотрудников ДПС подходят к отдыхающему, видимо, пытаясь задержать его. Полицейских бьют бутылками по голове, после чего один из них падает, а второй стреляет в воздух.

Управление МВД по Краснодарскому краю заявило, что это постановочный ролик, снятый на территории базы отдыха в поселке Солох-Аул недалеко от Сочи. Организатор корпоративной вечеринки пригласил группу аниматоров, которые, надев форму сотрудников ДПС и используя охолощенное оружие, сымитировали сцену задержания одного из участников мероприятия.

Полиция начала проверку. Организатор вечерники и пятеро аниматоров были задержаны для опроса. Позднее в МВД сообщили, что по факту стрельбы возбуждено дело о хулиганстве. Кроме того, на двух аниматоров в форме сотрудников ДПС были составлены протоколы о незаконном ношении форменной одежды со знаками различия (статья 17.12 КоАП). Им грозит до полутора тысяч рублей штрафа.