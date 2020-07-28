Губернатор Чукотки попал в больницу после контакта с заболевшим COVID-19

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин госпитализирован с пневмонией в окружную больницу после контакта с носителем коронавируса.

«В результате контакта с носителем COVID-19 несколько дней держится высокая температура. По результатам обследования — пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов», — написал чиновник на своей странице в инстаграме.

Копин добавил, что рассматривает свою госпитализацию как «возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов».

С начала пандемии коронавируса в России выявлены более 818 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 13 тысяч человек, более 600 тысяч человек выздоровели.

Чукотский автономный округ находится на последнем месте в федеральной статистике среди всех субъектов России. Там зафиксированы 152 случая заболевания, один человек умер.