Фильм Андрея Кончаловского о расстреле демонстрации в Новочеркасске вошел в программу Венецианского фестиваля

Фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского, рассказывающий о событиях 1962 года, известных как «Новочеркасский расстрел», вошел в конкурсную программу 77-го международного кинофестиваля в Венеции. Об этом говорится в пресс-релизе The Walt Disney Company, поступившем в редакцию «Медузы».

Саша Гусов / The Walt Disney Company

Картина, снятая при поддержке министерства культуры РФ и фонда бизнесмена Алишера Усманова, выйдет в российский прокат осенью 2020 года. Сценарий к ней Кончаловский написал совместно с Еленой Киселевой. Оператором-постановщиком выступил Андрей Найденов. Главные роли в ленте исполнили Юлия Высоцкая, Владислав Комаров, Андрей Гусев, Сергей Эрлиш и Юлия Бурова.

«Когда мы с генеральным продюсером Алишером Усмановым задумывали эту картину, у нас были сомнения — нужно ли показывать сегодняшнему зрителю трагические события, которые произошли почти шестьдесят лет назад? Но, сделав фильм, мы поняли — это абсолютно необходимо, потому что молодое поколение должно знать прошлое своей страны», — заявил Андрей Кончаловский.

В 2020 году Венецианский фестиваль пройдет со 2 по 12 сентября. Полный список конкурсантов доступен на сайте фестиваля.

Подробнее о событиях в Новочеркасске Вторая Катынь Как советские власти расстреляли мирную демонстрацию в Новочеркасске — и кто сохранил память об этих событиях. Репортаж Даниила Туровского