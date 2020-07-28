Алексей Навальный опубликовал налоговую декларацию. Он зарабатывает 450 тысяч рублей в месяц

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал свою налоговую декларацию.

Весь свой доход политик получает как индивидуальный предприниматель. «Доход складывается из перечислений по договорам на юридическое обслуживание, организацию работы в ЕСПЧ и тд. Это безналичные выплаты, которые делают граждане РФ со своих счетов в российских банках», — написал Навальный в своем блоге. Главным источником своего дохода он назвал предпринимателя Бориса Зимина.

За 2019 год доход ИП Навального составил 5 440 000 рублей, что в среднем составляет 453 тысячи рублей в месяц. За прошлый год политик выплатил 326 400 рублей в качестве налоговых отчислений.

Налоговую декларацию Навальный опубликовал после того, как сотрудница RT Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.