«Ювентус» девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии. Буффон стал первым в истории десятикратным чемпионом

Клуб «Ювентус» гарантировал себе победу в чемпионате Италии по футболу за два тура до окончания первенства.

В воскресенье в 36-м туре Серии А команда из Турина обыграла на своем поле «Сампдорию» со счетом 2:0. Набрав 83 очка, «Ювентус» стал недосягаем для идущего вторым «Интера».

«Ювентус» — самый титулованный итальянский клуб — стал чемпионом девятый раз подряд и 36-й раз в истории.

Голкипер Джанлуиджи Буффон, выступающий за «Ювентус» с перерывами с 2001 года, установил рекорд Серии А, став первым десятикратным чемпионом Италии, пишет Sports.ru.