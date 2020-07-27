Великобритания ограничила рекламу сладкой и жирной еды для борьбы с COVID-19

Великобритания ограничит рекламу продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли, сказано на сайте британского правительства.

Это делается в рамках программы борьбы с ожирением, которую Великобритания пересмотрела из-за эпидемии COVID-19.

По данным правительства, у людей с ожирением повышается риск смерти от коронавирусной инфекции. В отделения интенсивной терапии попадают почти 8% заболевших с лишним весом.

Рекламу жирной и сладкой пищи запретят до 21:00 по ТВ и в интернете; такие продукты не будут выкладывать у касс супермаркетов и на входе. Также правительство ограничит рекламу вредных продуктов с помощью акций «купи один — второй получи бесплатно».

В Великобритании по данным Университета Джонса Хопкинса на 27 июля подтвердили 301 тысячу случаев заболевания COVID-19, из 45,8 тысячи случаев — смертельные.