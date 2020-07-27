В женском СИЗО-6 в Печатниках произошел пожар. Эвакуированы 600 человек

На территории женского СИЗО-6 «Печатники» произошел пожар, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По словам охранников СИЗО, на которых также ссылается агентство, горит пекарня на первом этаже здания.

«С четвертого этажа из окна идет густой черный дым, в здании плотное задымление. Проводится эвакуация всего здания», — сказал собеседник агентства, добавив, что по словам представителей администрации СИЗО, горит или пекарня, или комната, где хранятся матрасы.

Из здания СИЗО эвакуированы около 600 человек, сообщает со ссылкой на МЧС РИА Новости.