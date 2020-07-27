В России за сутки выявлены 5635 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 27 июля в России зарегистрированы 5635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным федерального оперштаба, общее число инфицированных в стране достигло 818 120 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+694 человека за сутки), Свердловской (+252) и Нижегородской (+188) областях, Ханты-Мансийском автономном округе (+188) и Санкт-Петербурге (+172).

За минувшие сутки умерли еще 85 пациентов с COVID-19. Всего с начала эпидемии в России от болезни скончались 13 354 человека.

Выздоровели 603 329 человек, в том числе за последние сутки из больниц выписали 3079 пациентов.

В общей сложности в стране проведены свыше 27,1 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса. 239 тысяч тестов сделаны за минувший день.