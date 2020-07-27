В Москве дождем залило станцию метро «Ботанический сад»
Источник: Meduza
Дождь залил станцию московского метро «Ботанический сад», сообщают пользователи соцсетей. На видеозаписях видны потоки воды, стекающие по ступеням вестибюля станции.
По сообщению департамента транспорта Москвы, из-за дождя в районе станции «Ботанический сад» затопило проезжую часть.
МЧС Москвы днем 27 июля выпустило экстренное предупреждение из-за грозы. По данным синоптиков, до конца дня в городе будет дождь, возможен град и порывы ветра до 14-19 метров в секунду.
Во время грозы в Москве остановилось движение нескольких трамваев из-за накренившегося дерева, а в ЖК «Грин-парк» водой залило часть здания.