В Москве дождем залило станцию метро «Ботанический сад»

Дождь залил станцию московского метро «Ботанический сад», сообщают пользователи соцсетей. На видеозаписях видны потоки воды, стекающие по ступеням вестибюля станции.

По сообщению департамента транспорта Москвы, из-за дождя в районе станции «Ботанический сад» затопило проезжую часть.

МЧС Москвы днем 27 июля выпустило экстренное предупреждение из-за грозы. По данным синоптиков, до конца дня в городе будет дождь, возможен град и порывы ветра до 14-19 метров в секунду.

Во время грозы в Москве остановилось движение нескольких трамваев из-за накренившегося дерева, а в ЖК «Грин-парк» водой залило часть здания.