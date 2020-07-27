Умер японский дизайнер Кансай Ямамото. Он создавал сценические костюмы для Дэвида Боуи

В Японии в возрасте 76 лет умер дизайнер Кансай Ямамото. Об этом в инстаграме написала его дочь, актриса Мираи Ямамото.

Дизайнер умер 21 июля. Как сообщает японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на офис Ямамото, причиной смерти стал лейкоз.

Кансай Ямамото начал карьеру в конце 1960-х годов. В 1971 году он стал первым японским дизайнером, показавшим коллекцию в Лондоне. Наиболее известен авангардными костюмами, которые он создавал для музыканта Дэвида Боуи, в частности, для его концертного тура Ziggy Stardust 1972–1973 годов.

В 1990-х годах Ямамото отошел от моды и стал заниматься организацией развлекательных шоу, которые сочетали в себе музыку, танцы, акробатику и элементы традиционных японских фестивалей. Ямамото привозил свои шоу в разные страны мира. В 1993 году он провел представление на Красной площади в Москве. На него собрались около 120 тысяч зрителей.

В 2010 Ямамото придумал дизайн поезда Skyliner, который ходит между аэропортом Нарита в центральный Токио.