Россия снова заняла последнюю строчку в рейтинге одобрения лидеров мировых держав. На первом месте Германия

Россия в очередной раз оказалась на последнем месте в рейтинге одобрения лидеров ведущих мировых держав. Об этом сообщает американская социологическая компания Gallup.

Рейтинг Gallup составляется с 2007 года. В нем участвуют четыре страны: США, Китай, Германия и Россия. Респондентов в 135 странах просят ответить, как они относятся к руководству этих стран.

По результатам свежего опроса, который проводился в 2019 году, уровень одобрения руководства Германии достиг 44% (годом ранее он составлял 39%), США — 33% (годом ранее — 31%), Китая — 32% (годом ранее — 34%), России — 30% (годом ранее был таким же). Россия никогда не поднималась выше последнего места за все время существования рейтинга.

Германия лидирует в рейтинге на протяжении последних трех лет; до этого первую строчку занимали США. Главный редактор сайта Gallup Мохаммед Юнис в разговоре с The Guardian объяснил популярность канцлера Германии Ангелы Меркель, тем, что она остается «одним из самых предсказуемых лидеров в крайне неопределенные времена как в Европе, так и в мире».