Против бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера возбудили новое уголовное дело. Его уже осудили на 11 лет по обвинению в коррупции

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Адвокат Гайзера Дарья Евменина подтвердила эту информацию. По ее словам, дело возбудили в 2016 году, после чего приостановили, а активные следственные действия начались только сейчас.

Представитель Гайзера отметила, что тот не признает вину. «Это способ оказания давления с целью убедить Вячеслава Михайловича [Гайзера] признать вину, так как сроки давности привлечения к уголовной ответственности давно истекли», — сказала адвокат.

В июне 2019 года бывший глава республики Коми Вячеслав Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве, получении взяток и отмывании денег.