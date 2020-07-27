Актриса Оливия де Хэвилленд из «Унесенных ветром» умерла в 104 года

Актриса Оливия де Хэвилленд, которую называли одной из самых востребованных звезд «золотого века» Голливуда, умерла в Париже на 105-м году жизни, сообщает Variety.

Она известна, прежде всего, по роли Мелани Гамильтон в фильме «Унесенные ветром» 1939 года, за которую была номинирована на «Оскар».

За свою карьеру Оливия де Хэвилленд снялась почти в 50 фильмах, среди них — «Задержите рассвет», «Змеиная яма», «Одиссея капитана Блада», «Приключения Робин Гуда», «Тише, тише, милая Шарлотта» и других.

За роли в фильмах «Каждому свое» (1946) и «Наследница» (1949) она была удостоена двух «Оскаров». Также в ее активе два «Золотых глобуса» и приз Венецианского фестиваля.

В 1965 году он стала первой в истории женщиной, возглавившей жюри Каннского кинофестиваля.