Жители Перми спасли тонувшую женщину, выстроившись в живую цепь. Это сняли на видео

В Перми на набережной реки Кама местные жители спасли тонувшую женщину, выстроившись живой цепью. Видео инцидента, произошедшего вечером 25 июля, опубликовано в ВК-паблике «Мой город — Пермь».

Как рассказали очевидцы, 32-летняя женщина по непонятным причинам бросилась в воду и поплыла на спине на середину реки. В какой-то момент ей стало плохо и она начала тонуть.

На помощь пострадавшей бросился один из прохожих. Он дотащил ее до берега. Затем несколько десятков человек выстроились в живую цепочку, чтобы помочь вытащить женщину из воды по скользкому уклону набережной. После оказания первой помощи пострадавшую передали врачам скорой помощи.

Исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил всех участников спасательной операции. «Пермяки друг друга в беде не бросают! Спасибо смельчаку, который бросился в воду, и всем, кто не прошел мимо. Горжусь, когда вижу такие поступки!», — написал он на своей странице в инстаграме.

Управление МЧС по Пермскому краю попросило очевидцев происшествия связаться со спасателями «для установления личностей героев».