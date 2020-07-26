Зеленский позвонил Путину. Президенты приветствовали прекращение огня в Донбассе

Президенты России и Украины провели вечером 26 июля телефонный разговор. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

Собеседники поприветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года, сообщил офис Зеленского. Кроме того, президент Украины «особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации».

Президенты также обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса, говорится в сообщении Кремля.