Выходец из Руанды сознался в поджоге собора святых Петра и Павла в Нанте

Полиция арестовала 39-летнего выходца из Руанды, работавшего на добровольных началах в соборе святых Петра и Павла во французском Нанте, после того, как волонтер признался в поджоге храма, сообщает канал France 3.

Пожар в соборе святых Петра и Павла, одной из крупнейших готических церквей Франции, произошел 18 июля. На ликвидацию возгорания пожарным понадобилось около 10 часов. В результате сгорели несколько старинных витражей и орган.

Полицейские не исключали умышленного поджога храма и задержали подозреваемого волонтера, однако на следующий день отпустили без предъявления обвинений. Неделю спустя его повторно задержали.

Он признался, что сделал поджоги в трех местах в храме. По словам адвоката, подозреваемый раскаивается в содеянном. Мотивы его поступка не сообщаются. Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере 150 тысяч евро.