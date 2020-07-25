В России за сутки выявили 5871 новый случай COVID-19

За последние сутки в России выявлен 5871 случай коронавируса. Это на 60 случаев больше, чем днем ранее. Число заразившихся в стране достигло 806 720, сообщает федеральный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (+648 человек за сутки), Свердловской области (+251), Ханты-Мансийском автономном округе (+193) и Красноярском крае (+187).

За сутки умерли 146 человек с коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 13 192 человек в России.

Из больниц за последние 24 часа были выписаны 8366 заболевших. Всего выздоровели 597 140 человек по всей стране. Активными числятся 209 580 случаев.

За весь период пандемии в России было проведено больше 26,6 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 309 тысяч — за последние сутки.