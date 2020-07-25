В Казани ОМОН задержал 16 человек на лекции «Трансперенси Интернешнл»

В Казани сотрудники ОМОНа пришли на лекцию в штабе проекта . Об этом «МБХ медиа» сообщил задержанный координатор движения «Время» Николай Артеменко.

ОМОН пришел в штаб во время лекции о контроле над госзакупками, которую проводила руководитель антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл» в Екатеринбурге Екатерина Петрова, рассказали E1.ru в организации.

Всего были задержаны 16 человек, сообщил РБК замдиректора «Трансперенси Интернешнл» Илья Шиманов. Среди них была Петрова, а также активистка, которая пришла на лекцию с 6-летним ребенком.

Активистка Ирина Никифорова сказала «МБХ медиа», что задержанных допросили как свидетелей из-за ложного сообщения о минировании здания мэрии Казани. У полиции есть претензии к хозяину помещения, где проходила лекция, сказал Шиманов. После допроса всех задержанных отпустили.

3 июля полицейские пришли в предвыборный штаб «Объединенных демократов» в Казани и доставили шестерых активистов в отделение для освидетельствования на наркотики и алкоголь. 15 июля полиция задержала шесть человек для проверки на наркотики во время встречи штаба в Набережных Челнах.