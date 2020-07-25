Собянин: прививка от коронавируса в Москве будет бесплатной

Жители Москвы смогут сделать прививку от коронавируса бесплатно. Об этом мэр города Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Когда — это зависит от Минздрава, от лицензирования вакцины, производства вакцины. Как только она появится, мы начнем прививочную кампанию. Вся вакцинация будет бесплатна. Вся амбулаторно-поликлиническая сеть будет на это работать», — сказал Собянин.

В России разработку вакцины от коронавируса ведут несколько учреждений, в частности, институт имени Гамалеи в Москве, научный центр «Вектор» рядом с Новосибирском и петербургский Институт вакцин и сывороток ФМБА.

Планируется, что первым свою вакцину зарегистрирует институт имени Гамалеи. Минздрав предполагает, что вакцинация людей из группы риска (например, медиков) начнется в августе. По неофициальным данным, массовая вакцинация стартует в начале 2021 года.