Патриарх Кирилл призвал настоятельницу московского монастыря продать свой Mercedes, купленный за 9,5 миллиона рублей

Патриарх московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского женского монастыря в Москве Феофанию «реализовать» ее автомобиль Mercedes-Benz S-класса. Об этом сообщил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда.

«Предстоятель Русской Церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели», — написал Легойда в телеграме.

Он добавил, что патриарх Кирилл несколько раз призывал священнослужителей РПЦ отказаться от дорогих автомобилей, а необходимые для работы машины оформлять на обители.

Игуменья Феофания (Ольга Мискина) возглавляет Покровский монастырь в течение 25 лет. Также она руководит православной гимназией в Троице-Лыкове, гостиницами РПЦ «Покровская» и «Даниловская». В 2018 году Владимир Путин наградил ее орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

13 июля «Открытые медиа» написали, что игуменья Феофания с 2016 года пользуется автомобилем Mercedes-Benz S-класса за 9,5 миллиона рублей.