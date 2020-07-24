С начала пандемии в России коронавирусом заразились более 800 тысяч человек

По состоянию на утро 24 июля общее число заразившихся коронавирусом в России с момента начала пандемии превысило 800 тысяч человек. За прошедшие сутки, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, выявлено 5811 новых случаев коронавирусной инфекции, всего заболели 800 849 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+645 человек за сутки), Свердловской области (+248), Ханты-Мансийском автономном округе (+196) и Нижегородской области (+194).

Всего с момента начала распространения коронавируса в России умерли 13 046 человек, у которых был подтвержден COVID-19, в том числе 154 человека скончались за прошедшие сутки.

Всего выздоровели 588 774 человека, у которых был диагностирован коронавирус, в том числе 8444 человека, проходивших лечение от COVID-19 были выписаны из больниц за прошедшие сутки.

199 029 случаев COVID-19 в России числятся активными.

За сутки, сообщил Роспотребнадзор, было сделано 299 тысяч тестов на коронавирус, всего с момента начала эпидемии в России проведено 26,3 миллиона тестов на COVID-19.