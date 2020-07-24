Минфин задумал за три года сократить число госкомпаний с полутора тысяч до тысячи

К концу 2023 года в России должно остаться 1068 компаний с государственным участием из 1465 в 2020-м. Об этом со ссылкой на план Минфина сообщает РИА Новости.

Как напоминают «Ведомости», в конце 2019 года правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы.

В него вошли 293 компании, в том числе ВТБ, «Совкомфлот», «Росспиртпром» и «Алмазювелирэкспорт».

Таких компаний как «Роснефть», «Газпром», «Русгидро» или «Транснефть» в плане приватизации нет.

По мнению топ-менеджера рейтингового агенства «Национальные кредитные рейтинги» Андрея Пискунова, самые интересные для инвесторов госпредприятия уже продали в предыдущие годы.

«На федеральном уровне государство не спешит расставаться с контролем над компаниями, так что потенциальные инвесторы могут рассчитывать только на доходы в виде дивидендов без возможности влиять на деятельность компании», — сказал Пискунов РИА Новости.